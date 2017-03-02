-8
Свердловская область
Нижний Тагил
-8
вечер: -8
ночь: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.60 - 0.03
EUR 68.87 + 0.08
Новости Нижнего Тагила

Допустивший гибель 13-летнего мальчика в бассейне инструктор пойдет под суд в Свердловской области

2 марта 2017, 14:40Добавить новость
происшествие,Свердловская область,Первоуральск,прокуратура,уголовное дело,смерть ребенка,бассейн,утонул ребенок,суд
По результатам прокурорской проверки в Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в бассейне санатория «Соколиный камень».  Напомним, 28 января в санатории Первоуральска утонул 13-летний мальчик. ЧП произошло днем, около 15 часов. Из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей инструктором по плаванию была допущена гибель ребенка. 

Сотрудник бассейна, который должен был следить за находящимися в воде детьми непрерывно, а также провести инструктаж по технике безопасности, не сделал этого и покинул плавательную зону. 

В это время посторонний мужчина обнаружил ребенка на дне бассейна и попытался его спасти, сделав искусственное дыхание. Но мальчик был мертв, и реанимационные меры не помогли.  

Уголовное дело передано в суд и находится на контроле прокуратуры.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Мучившая приемную дочь свердловчанка признана невменяемой
12 декабря 2017, 11:00
0 8
Трое человек обвиняются в смерти рабочих при обрушении на ЗиКе в Екатеринбурге
5 декабря 2017, 09:00
1 0
Прокуратура Туринска возбудила уголовное дело по факту гибели рабочего от удара током
22 декабря 2017, 18:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 1718
Подписаться на новости