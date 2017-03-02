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Новости Нижнего Тагила

Две серьезные аварии за сутки произошли на самой опасной трассе Свердловской области (ФОТО)

2 марта 2017, 08:20Добавить новость
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В Свердловской области назвали самую опасную трассу. На сегодняшний день это автодорога Пермь – Екатеринбург. С начала 2017 года на ней уже произошло 20 страшных ДТП, унесших 12 жизней.

Кроме того, в авариях 44 человека получили серьезные травмы, пишет «Областная газета».

28 февраля на трассе произошли два серьезных ДТП, в которых есть трое погибших, один из них – ребенок. Тяжелейшие травмы получили 13-летняя девочка и 5-летний ребенок.

Обследование дороги показало, что на трассе имеются серьезные нарушения эксплуатационного состояния – сваленные снежные кучи, прокатанные колеи, перепады между обочиной и дорогой. Каждое четвертое ДТП происходит здесь из-за неудовлетворительного состояния дороги.

 

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Фото: E1.ru
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