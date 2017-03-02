Две серьезные аварии за сутки произошли на самой опасной трассе Свердловской области (ФОТО)

Кроме того, в авариях 44 человека получили серьезные травмы, пишет «Областная газета».



28 февраля на трассе произошли два серьезных ДТП, в которых есть трое погибших, один из них – ребенок. Тяжелейшие травмы получили 13-летняя девочка и 5-летний ребенок.



Обследование дороги показало, что на трассе имеются серьезные нарушения эксплуатационного состояния – сваленные снежные кучи, прокатанные колеи, перепады между обочиной и дорогой. Каждое четвертое ДТП происходит здесь из-за неудовлетворительного состояния дороги.