Две серьезные аварии за сутки произошли на самой опасной трассе Свердловской области (ФОТО)

В Свердловской области назвали самую опасную трассу. На сегодняшний день это автодорога Пермь – Екатеринбург. С начала 2017 года на ней уже произошло 20 страшных ДТП, унесших 12 жизней.
Кроме того, в авариях 44 человека получили серьезные травмы, пишет «Областная газета».
28 февраля на трассе произошли два серьезных ДТП, в которых есть трое погибших, один из них – ребенок. Тяжелейшие травмы получили 13-летняя девочка и 5-летний ребенок.
Обследование дороги показало, что на трассе имеются серьезные нарушения эксплуатационного состояния – сваленные снежные кучи, прокатанные колеи, перепады между обочиной и дорогой. Каждое четвертое ДТП происходит здесь из-за неудовлетворительного состояния дороги.
Фото: E1.ru