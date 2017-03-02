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Новости Нижнего Тагила

Двое мигрантов предстанут перед судом за кражу более 2,6 млн рублей с предприятия в Екатеринбурге

2 марта 2017, 09:35Добавить новость
Екатеринбург,вор,суд,уголовное дело,кража,ущерб,металлолом
В Екатеринбурге на предприятии  ООО «МЕТА-Екатеринбург» 35-летний уроженец Узбекистана, занимавший в организации должность начальника отдела транзитных закупок, вступил в преступный сговор с 30-летней уроженкой Казахстана, работавшей там же. Злоумышленники договорились похитить деньги с предприятия. В период с августа по сентябрь минувшего года вышеуказанные сотрудники осуществили хищение денежных средств на сумму более 2,6 млн. руб. Молодые люди вносили заведомо ложные сведения о принятом ломе и отходах чёрных металлов в приёмо-сдаточные акты.
 
Как сообщает прокуратура Свердловской области, в отношении мужчины и женщины утверждено обвинение по ч. 4 ст. 159. Материалы дела направлены в суд.

Напомним, в начале недели стало известно о случае кражи металлолома бомжами под Нижним Тагилом.
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