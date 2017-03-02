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Екатеринбуржец остался без внедорожника Lexus из-за долгов бывшей жены (ФОТО)

2 марта 2017, 14:30Добавить новость
авто,Екатеринбург,долг,судебные приставы,имущество,конфискация,семья,муж,жена
В Екатеринбурге за долги жены судебные приставы арестовали автомобиль Lexus, принадлежащий бывшим супругам в равных долях, сообщает пресс-служба УФССП Свердловской области.  Екатеринбурженка Елена задолжала частному лицу более 1 миллиона рублей. Длительное время долг выплатить она не могла, и взыскатель обратился с заявлением в службу судебных приставов.
 
Выяснилось, что нигде не работающей 45-летней женщине принадлежит половина дорогого кроссовера Lexus NX 300 H: при разводе с мужем суд определил каждому супругу равную долю общего имущества. 

Сотрудники УФССП разыскали автомобиль. Им управлял супруг, который вначале не хотел передавать приставам ТС и препятствовал этому, закрывшись в машине. После долгих уговоров он все-таки открыл дверь и вышел из салона.

Автомобиль был изъят соответственно закону и передан взыскателю на ответственное хранение. 
авто,Екатеринбург,долг,судебные приставы,имущество,конфискация,семья,муж,жена
Фото: УФССП России по Свердловской области
© TagilCity.ru
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