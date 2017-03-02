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Капитальный ремонт пятиэтажки в Екатеринбурге закончился пожаром (ФОТО)

2 марта 2017, 08:10Добавить новость
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В столице Урала на сортировке капитальный ремонт накануне закончился пожаром. Всё случилось около 5-ти вечера по адресу Ватутина, 1.

Сообщается, что на чердаке дома рабочие проводили сварочные работы без соблюдения техники безопасности. По этой причине случилось возгорание, пишет E1.ru, ссылаясь на комментарий управляющей компании. В УК отметили, что подрядчик своей вины отрицать не стал.

До прибытия пожарных из пострадавших квартир были эвакуированы 20 жильцов, среди которых – трое детей.

Пожарные локализовали огонь на площади 50 квадратных метров и не допустили дальнейшего распространения пламени. Сообщается, что в пожаре больше всего пострадали две квартиры: там было сломано этажное перекрытие на кухне, кровля и перегородки между комнатами.

На месте пожара работали 20 спасателей, прибывших на 8-ми спецмашинах.

 

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Фото: Медиагруппа СОВА

 

 

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