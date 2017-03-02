Lada Kalina сгорела под Нижним Тагилом: владелец считает, что оставленную у дома машину могли поджечь (ФОТО)

Инцидент произошел после двух часов ночи в селе Николо-Павловское. Хозяин автомобиля Lada Kalina оставил машину у своего дома. Когда он проснулся ночью, то увидел, что автомобиль буквально полыхает. Он ничего не мог поделать, поэтому вызвал пожарных.

Когда ночью он проснулся, автомобиль горел открытым пламенем. Мужчина предполагает, что транспортное средство подожгли. Также известно, что около недели назад владелец получил машину после ремонта из автосервиса, -- сообщил отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила.

К трем часам утра пожар был полностью потушен. Пожарные дознаватели работают над установлением истинной причины загорания.

Фото отдела надзорной деятельности

В ночь с воскресенья на понедельник 27 февраля в Нижнем Тагиле на проспекте Мира сгорела иномарка. Здесь также рассматривается версия поджога.