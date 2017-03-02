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Отправившаяся на встречу екатеринбуржкенка была найдена мёртвой (ФОТО)

2 марта 2017, 08:50Добавить новость
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В минувший вторник в Екатеринбурге был найден труп 39-летней женщины с ножевыми ранениями. Тремя днями ранее женщина на Audi Q5 отправилась на свидание со своим знакомым.

Убитую звали Ларисой Даскал, она воспитывала 7-летнюю дочь. Работала руководителем проектов в компании «Росэнергосистемы», коллеги ее запомнили хорошим специалистом и ценным сотрудником, пишет E1.ru.

Знакомая убитой рассказала, что бывший муж часто ревновал Лару и даже избивал. Позже она ушла от него, взяв в ипотеку квартиру на Вторчермете. В разговоре с журналистами экс-супруг предпочел промолчать о деталях их отношений и посоветовал не собирать небылицы. 

Известно, что есть один подозреваемый - человек, с которым Лара состоялся в романтических отношениях. Сейчас он объявлен в розыск. Обстоятельства убийства Ларисы Даскал предстоит выяснить следователям.

 

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Фото: E1.ru
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