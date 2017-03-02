| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Сотрудник антикоррупционного ведомства обвиняется во взятке 600 тыс. рублей в Свердловской области

2 марта 2017, 12:45Добавить новость
Свердловская область,Заречный,взятка,суд,уголовное дело,коррупция,прокуратура
Белоярская межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении экс-начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный» Ивана Баланцова. Как установило следствие, в минувшем году мужчина, исполняя свои должностные обязанности, прибыл в отделение Екатеринбургского филиала ПАО «ТрансКапиталБанк», где в разговоре с управляющим, предложил за взятку в 600 тыс. руб. обеспечить оперативное осуществление проверочных мероприятий по его заявлению, поданному в отдел полиции, и способствование в возбуждении уголовного дела.
 
На другой день Баланцов совершил телефонный звонок управляющему и напомнил о необходимости «заплатить» за проведение проверочных мероприятий по заявлению.
 
Через несколько дней управляющий прибыл в служебный кабинет Баланцова, где обвиняемый передал ему ключи от личного автомобиля и попросил оставить взятку в салоне транспортного средства. Управляющий банком оставил в салоне деньги в размере 100 тыс. руб.

Помимо этого, как сообщает прокуратура Свердловской области, Баланцов осуществил незаконное вмешательство в деятельность ООО «ЭкоСтрой», изъял бухгалтерские, финансовые и прочие документы данной организации. Документы он хранил в служебном кабинете.
 
Изъятие документации повлекло за собой остановку деятельности вышеуказанной организации на полгода, что спровоцировало большие убытки для учредителей компании.
 
Баланцову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ  и ст. 169 УК РФ. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и передано в суд.
© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Адвокат пытался дать взятку 100 тысяч рублей сотруднику колонии в Свердловской области: возбуждено уголовное дело сегодня, 09:00
Размер больше половины взяток в Свердловской области не превышает 10 тыс. рублей 16 февраля, 16:29
Экс-начальник отдела противодействия коррупции из Ревды сядет на восемь лет за взятку 28 декабря 2016, 08:10 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 67
Подписаться на новости