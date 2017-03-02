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Совершивший ритуальные убийства под Екатеринбургом экс-полицейский стал фигурантом еще двух уголовных дел (ФОТО, ВИДЕО)

2 марта 2017, 11:20Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,Верхняя Пышма,суд,убийца,Ганина яма,уголовное дело
2 марта в Верхней Пышме продолжится судебный процесс над Арсеном Байрамбековым, которого обвиняют в совершении ритуальных убийств.  Перед заседанием стало известно, что в отношении мужчины возбуждено еще 2 уголовных дела. В интересах следствия, информация о них не разглашается.

Суд принял решение проводить закрытое судебное заседание. Учитывая то, что обвиняемый пошел на сделку со следствием, ему вместо пожизненного заключения может грозить лишь 12 лет тюрьмы.

Напомним, что мужчина ритуальным способом убил несколько человек, также его подозревают в киллерстве. Обвиняемый, по результатам экспертиз, как пишет Е1, признан вменяемым. Ранее он работал в ППС в Дагестане.

Екатеринбург,Свердловская область,Верхняя Пышма,суд,убийца,Ганина яма,уголовное дело

Фото и видео: E1.ru
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