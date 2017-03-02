5 лет колонии грозит троим студентам из Екатеринбурга за кражу колес с автомобиля (ФОТО)

В столице Урала были задержаны студенты местных техникумов, которые «разували» чужие автомобили. Подозреваемые уже сознались в одном эпизоде.
Иномарка с тремя пассажирами была остановлена для проверки документов. Однако нервное поведение выдало парней. В багажнике автомобиля находились колеса от другой машины. Как позже выяснилось, они были похищены в одном из дворов на Ботанике.
Задержанные признались в преступлении. Сейчас молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Им предстоит суд, сообщает E1.ru.
Фото: E1.ru