5 лет колонии грозит троим студентам из Екатеринбурга за кражу колес с автомобиля (ФОТО)

Иномарка с тремя пассажирами была остановлена для проверки документов. Однако нервное поведение выдало парней. В багажнике автомобиля находились колеса от другой машины. Как позже выяснилось, они были похищены в одном из дворов на Ботанике.





Задержанные признались в преступлении. Сейчас молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Им предстоит суд, сообщает E1.ru.