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Новости Нижнего Тагила

5 лет колонии грозит троим студентам из Екатеринбурга за кражу колес с автомобиля (ФОТО)

2 марта 2017, 08:40Добавить новость
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В столице Урала были задержаны студенты местных техникумов, которые «разували» чужие автомобили. Подозреваемые уже сознались в одном эпизоде.

Иномарка с тремя пассажирами была остановлена для проверки документов. Однако нервное поведение выдало парней. В багажнике автомобиля находились колеса от другой машины. Как позже выяснилось, они были похищены в одном из дворов на Ботанике.

Задержанные признались в преступлении. Сейчас молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Им предстоит суд, сообщает E1.ru.

 

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Фото: E1.ru
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