| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу и погиб в Екатеринбурге (ФОТО)

2 марта 2017, 10:10Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дтп,Екатеринбург,происшествие,смерть,труп,лобовое столкновение
В Екатеринбурге на улице Белинского сегодня ночью произошло лобовое столкновение двух автомашин. Один водитель погиб. Как пишет Е1, автомобиль «Лада-Калина» совершил выезд на полосу встречного движения, чем спровоцировал для себя лобовое столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген-Туарег».

У внедорожника не было возможности предотвратить ДТП. Водитель легковушки погиб на месте, пассажир госпитализирован. Владелец иномарки не пострадал и от госпитализации отказался.

Точную картину происшествия предстоит установить правоохранителям.

авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дтп,Екатеринбург,происшествие,смерть,труп,лобовое столкновение

авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дтп,Екатеринбург,происшествие,смерть,труп,лобовое столкновениеавария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дтп,Екатеринбург,происшествие,смерть,труп,лобовое столкновениеавария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дтп,Екатеринбург,происшествие,смерть,труп,лобовое столкновениеавария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дтп,Екатеринбург,происшествие,смерть,труп,лобовое столкновениеавария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дтп,Екатеринбург,происшествие,смерть,труп,лобовое столкновение
Фото: E1.ru
© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , ,
Грузовик врезался в автомобиль Toyota на Серовском тракте: погибла пенсионерка, пострадали 2 детей и 2 взрослых (ФОТО, ВИДЕО) 28 декабря 2016, 15:55
Mercedes врезался в столб в центре Екатеринбурга: водитель погиб (ФОТО) 25 декабря 2016, 09:15 3
1 человек погиб, четверо пострадали в результате столкновения ВАЗ-2109 и Ford на автотрассе Екатеринбург-Шадринск 22 декабря 2016, 16:25

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 30
Подписаться на новости