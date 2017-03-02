| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Жители Красноуральска украли трубы сами у себя и остались без газа

2 марта 2017, 13:30Добавить новость
происшествие,Свердловская область,Красноуральск,вор,газопровод,кража,металлолом
Накануне в поселке Октябрьском под Красноуральском местные жители украли 50 метров труб для газификации. Поскольку сейчас поселок участвует в региональной программе газификации, трубы лежали на видном месте для удобства работы газотехников.
 
По следам на снегу видно, что трубы утащил кто-то из жителей поселка, ситуацией заинтересовалась администрация Красноуральска, как сообщает URA.RU. Был осуществлен подомовой обход, но в краже никто не сознался.
 
Работы по монтажу газопровода продолжаются, но, из-за хищения материала, сроки газификации могут быть сорваны.

Напомним, ранее стало известно, о краже металлического контейнера под Нижним Тагилом.
© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Бомж со своими друзьями пытались распилить металлический контейнер и сдать его на металлолом под Нижним Тагилом 28 февраля, 14:40 2
Укравшие металлолом на 6 млн рублей сотрудники завода осуждены на 4 года в Екатеринбурге 15 февраля, 11:55
Грабитель киоска в Нижнем Тагиле искал деньги в кассе, а ему достались лишь квас и минералка (ФОТО) 6 февраля, 20:55 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 51
Подписаться на новости