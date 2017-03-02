Жители Красноуральска украли трубы сами у себя и остались без газа

Накануне в поселке Октябрьском под Красноуральском местные жители украли 50 метров труб для газификации. Поскольку сейчас поселок участвует в региональной программе газификации, трубы лежали на видном месте для удобства работы газотехников.
По следам на снегу видно, что трубы утащил кто-то из жителей поселка, ситуацией заинтересовалась администрация Красноуральска, как сообщает URA.RU. Был осуществлен подомовой обход, но в краже никто не сознался.
Работы по монтажу газопровода продолжаются, но, из-за хищения материала, сроки газификации могут быть сорваны.
Напомним, ранее стало известно, о краже металлического контейнера под Нижним Тагилом.