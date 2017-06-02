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Новости Нижнего Тагила

Телефонные мошенники вновь активизировались в Свердловской области

2 июня 2017, 09:15Добавить новость
город,деньги,полиция,Свердловская область,уголовное дело,Ревда,пенсионеры,мошенники

В Свердловской области вновь зафиксированы случаи обмана пенсионеров телефонными мошенниками.

Пенсионерки из Ревды стали жертвами телефонных мошенников, которые обманули их, действуя по классической схеме, пишет Rupolit. Женщинам звонили и сообщали, что кто-то из их близких попал в беду, чтобы помочь – нужно заплатить полицейским.

Уже через 10 минут мошенники приезжали к пенсионеркам, которые за столь короткое время не успевали сообразить, что стали жертвами преступников. Они отдавали деньги.

Так, одну пожилую женщину обманули на 140 тыс. руб., а вторую – на 120 тыс. руб.

По обоим случаям возбуждено уголовное дело

 
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