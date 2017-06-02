Трое работников НТМК в Нижнем Тагиле получили переломы ног во время ЧП на производстве

Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по факту травмирования работников НТМК.

Во время строительства доменной печи №7 произошло обрушение плит перекрытия. В результате ЧП трое работников получили переломы нижних конечностей. Степень тяжести причиненных травм устанавливается.





В ходе проверки будут установлены виновные лица и проверено выполнение требований безопасности при работе на объекте.



Заметим, что это уже не первое ЧП на НТМК, так в феврале 2017 года один рабочий погиб, другой получил отравление во время ремонта домны.