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Новости Нижнего Тагила

Трое работников НТМК в Нижнем Тагиле получили переломы ног во время ЧП на производстве

2 июня 2017, 10:05Добавить новость
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Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по факту травмирования работников НТМК. 

Во время строительства доменной печи №7 произошло обрушение плит перекрытия. В результате ЧП трое работников получили переломы нижних конечностей. Степень тяжести причиненных травм устанавливается.

В ходе проверки будут установлены виновные лица и проверено выполнение требований безопасности при работе на объекте.  

Заметим, что это уже не первое ЧП на НТМК, так в феврале 2017 года один рабочий погиб, другой получил отравление во время ремонта домны

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