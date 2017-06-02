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Новости Нижнего Тагила

Уральский адвокат и бизнесмен из Москвы пропали в Екатеринбурге: при них была крупная сумма денег (ФОТО)

2 июня 2017, 17:25Добавить новость
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Уже неделю ищут родственники московского бизнесмена, уроженца Ингушетии, пропавшего вместе с адвокатом из Екатеринбурга. При себе один из мужчин имел крупную сумму денег. 

Полиция Екатеринбурга и родственники ищут двух мужчин, пропавших неделю назад. Бизнесмена из Москвы, прибывшего в уральскую столицу, связывают с адвокатом общие дела.

19 мая 38-летний Беслан Наурузов прибыл в гостиницу «Урал». 25 мая там же и обнаружили пропажу бизнесмена, когда он не явился в гостиницу ко времени выезда из номера.

Об этом администрация гостиницы в день обнаружения пропажи человека сообщила в отделение полиции.

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Беслан Наурузов

Также коллеги адвоката подтвердили длительное отсутствие на работе Алексея Кощеева. Как сообщает URA.RU, последний раз Наурузова и Кощеева видел партнер московского бизнесмена: с ним встречались бизнесмен и адвокат 25 мая. 

 

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Адвокат Алексей Кощеев

 Фото: URA.RU

Наурузов хотел вести с ним совместный бизнес в Подмосковье. Но в решающий момент уральский бизнесмен подвел Наурузова и оказался должен ему 1 600 000 рублей.

 

По предварительной информации, Наурузов вышел из офиса своего бизнес-партнера, имея при себе 600 000 рублей. С ним был и Кощеев. Они посидели вместе в кафе, а затем Наурузов собирался на встречу со своей знакомой к 21:00. На встрече он не появился. Телефон Кощеева пропал из сети в 20:15.

Родственники Наурузова подозревают в причастности к пропаже двух человек уральского бизнесмена. Они встретились с ним и рассказали, что видели на руках предпринимателя ножевые ранения. После встречи с родственниками пропавшего Беслана бизнесмен и его ГАЗель пропали. 

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