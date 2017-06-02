Жителей поселка Вересовка не расселили из полуразрушенного дома: возбуждены уголовные дела по нескольким статьям

В Свердловской области следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по статье «халатность», возбужденного в отношении директора муниципального учреждения «Управление капитального строительства» в Первоуральске.

Следствию известно, что в 1995 году в доме в поселке Вересовка под Первоуральском произошел взрыв газа. Администрация муниципалитета не расселила жильцов пострадавшего дома, и они остались проживать в полуразрушенном здании. Было признано, что пострадал только один подъезд, и в остальных можно проживать.





Спустя несколько лет дом начали ремонтировать, при этом, не расселив жильцов. Было установлено, что таким образом подрядчик подверг риску жизнь и здоровье граждан. Также были выявлены нарушения при заключении контракта на ремонтные работы, сообщает СК по Свердловской области.





В связи с открывшимися обстоятельствами, возбуждено еще одно уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Для расследования сформирована усиленная следственная группа.