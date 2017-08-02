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Новости Нижнего Тагила

11-летний подросток утонул на шлюзах в Североуральске по вине психически больного человека

2 августа 2017, 06:05Добавить новость
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На шлюзах Колонгинского водохранилища в Североуральске продолжаются поиски тела 11-летнего подростка. Мальчика в воду столкнул местный житель с отклонениями в психическом развитии.

Инцидент произошёл 28 июля. По предварительной информации, 11-летнего подростка толкнул в воду местный житель 18-20 лет, страдающий расстройством психики. Причину такого поведения и подробности произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Поиски идут каждый день с перерывами на ночное время, но на данный момент тело мальчика найти не удалось. Для поисковых работ задействованы сотрудники противопожарной службы, представители администрации Североуральского городского округа, сотрудники поисково-спасательного отряда города Карпинск.

Как сообщает Интересный Екатеринбург, поиски будут продолжаться до тех пор, пока тело мальчика не будет обнаружено.

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