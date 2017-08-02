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Новости Нижнего Тагила

35-летний водитель УАЗа погиб на месте ДТП под Екатеринбургом (ФОТО)

2 августа 2017, 13:25Добавить новость
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Авария со смертельным исходом произошла на Челябинском тракте.

Ранним утром, около пяти часов, 2 августа на подъезде к уральской столице произошло смертельное ДТП.

Водитель УАЗа, выезжая на автотрассу со стороны Арамиля, не справился с управлением и перелетел через металлическое ограждение. Автомобиль, перевернувшись, встал на бок.

Свидетели аварии извлекли мужчину из салона автомобиля, но помочь ему не смогли: от полученных травм водитель погиб на месте, сообщает Е1.RU.

Следователям предстоит разобраться в причинах аварии. 

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Фото: Е1.RU

 

 

 
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