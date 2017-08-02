35-летний водитель УАЗа погиб на месте ДТП под Екатеринбургом (ФОТО)

Авария со смертельным исходом произошла на Челябинском тракте.
Ранним утром, около пяти часов, 2 августа на подъезде к уральской столице произошло смертельное ДТП.
Водитель УАЗа, выезжая на автотрассу со стороны Арамиля, не справился с управлением и перелетел через металлическое ограждение. Автомобиль, перевернувшись, встал на бок.
Свидетели аварии извлекли мужчину из салона автомобиля, но помочь ему не смогли: от полученных травм водитель погиб на месте, сообщает Е1.RU.
Следователям предстоит разобраться в причинах аварии.
Фото: Е1.RU