35-летний водитель УАЗа погиб на месте ДТП под Екатеринбургом (ФОТО)

Авария со смертельным исходом произошла на Челябинском тракте.

Ранним утром, около пяти часов, 2 августа на подъезде к уральской столице произошло смертельное ДТП.





Водитель УАЗа, выезжая на автотрассу со стороны Арамиля, не справился с управлением и перелетел через металлическое ограждение. Автомобиль, перевернувшись, встал на бок.





Свидетели аварии извлекли мужчину из салона автомобиля, но помочь ему не смогли: от полученных травм водитель погиб на месте, сообщает Е1.RU.





Следователям предстоит разобраться в причинах аварии.





Фото: Е1.RU