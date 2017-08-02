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Новости Нижнего Тагила

«Банда ГТА» устроила перестрелку в Московском областном суде при попытке побега (ФОТО, ВИДЕО)

2 августа 2017, 08:05Добавить новость
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1 августа в Московском областном суде состоялось заседание по делу «банды ГТА», обвиняемой в убийстве водителей в Подмосковье, грабежах и иных преступлениях.  Во время перерыва подсудимые напали на конвой и попытались сбежать.

После того, как объявили перерыв, подсудимых Мамадчинова, Мирзошарипова, Субханова, Хасанова и Гулямова поместили в лифт, чтобы доставить в конвойное помещение. Там они напали на конвой и завладели служебным оружием. Взяв сотрудников конвойной службы в заложники, члены банды укрылись в зале судебного заседания на 3 этаже. Выход из зала преградили сотрудники полиции и Росгвардии.

Поняв, что заблокированы, члены банды попытались прорваться с боем. В ходе перестрелки три бандита были убиты (Мамадчинов, Мирзошарипов и Субханов). Оставшиеся в живых Хасанов и Гулямов были ранены и обезврежены. Среди сотрудников МВД пострадали боец ОМОНа, которого ранили в плечо и два сотрудника конвойной службы, которых преступники душили в момент нападения в лифте.

 

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Фото: Газета.ру и Discred.ru


Как сообщают «Вечерние ведомости», при осмотре тел у Субханова была обнаружена заточка. Следователи считают это доказательством того, что преступники заранее планировали побег и тщательно готовились к нему.

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Фото: Газета.ру


На данный момент проводится служебная проверка по факту побега и нападения на сотрудников полиции. Следственным комитетом возбуждено 3 уголовных дела.


Видео: НТВ

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