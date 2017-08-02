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Бортпроводник спас жизнь подростку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге

2 августа 2017, 10:30Добавить новость
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Бортпроводник Михаил Коломоец спас жизнь подростку, который начал задыхаться в зале ожидания аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.

Бортпроводник рассказал, что в зале к нему подбежал один из пассажиров и попросил помощи, сообщив, что ребенку плохо. Мальчик задыхался и посинел. Михаил делал ему массаж сердца и искусственное дыхание до приезда медиков. Именно это и спасло ребенку жизнь.

Сейчас мальчик доставлен в больницу. Родители рассказали, что у их ребенка астма, но когда ему стало плохо, они растерялись и не смогли сделать укол, пишет Е1.

 
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