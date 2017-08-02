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Новости Нижнего Тагила

Голый мужчина погиб после падения с балкона дома в Академическом районе Екатеринбурга (ФОТО)

2 августа 2017, 07:05Добавить новость
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Днём 1 августа в Академическом районе Екатеринбурга с балкона одного из домов упал голый мужчина.

Жители дома №9 на улице Павла Шаманова услышали хлопок и увидели, как на тротуар возле дома упал голый мужчина.

От полученных после падения травм он скончался. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь.


На данный момент следователи проводят проверку и пытаются установить причину падения, сообщает E1.ru. Рассматриваются все возможные версии, в том числе, и несчастный случай.

 

город,Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,прокуратура,Свердловская область,смерть,несчастный случай,суицид,выпал,балкон

Фото: E1.ru

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