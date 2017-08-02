Голый мужчина погиб после падения с балкона дома в Академическом районе Екатеринбурга (ФОТО)

Жители дома №9 на улице Павла Шаманова услышали хлопок и увидели, как на тротуар возле дома упал голый мужчина.



От полученных после падения травм он скончался. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь.



На данный момент следователи проводят проверку и пытаются установить причину падения, сообщает E1.ru. Рассматриваются все возможные версии, в том числе, и несчастный случай.

Фото: E1.ru