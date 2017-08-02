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Новости Нижнего Тагила

Пьяная тагильчанка пыталась зарезать своего сожителя: мужчина госпитализирован

2 августа 2017, 13:40Добавить новость
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10 лет колонии грозит жительнице Нижнего Тагила: во время распития спиртного она порезала ножом своего сожителя.

31 июля, около 11 часов, в одном из домов в районе Красного Камня в Нижнем Тагиле произошло ЧП.

33-летняя женщина ранила ножом своего 49-летнего сожителя. Конфликт произошел во время приема алкоголя. Мужчина был госпитализирован с ранением брюшной полости в 4-ю городскую больницу, сообщает ИА «Все новости».

Женщина была доставлена в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело. Сейчас ей грозит до 10 лет лишения свободы, согласно статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». С подозреваемой взята подписка о невыезде.

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