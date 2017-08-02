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Новости Нижнего Тагила

Супружеская пара чуть не сгорела в собственной квартире в Екатеринбурге (ФОТО)

2 августа 2017, 19:15Добавить новость
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В Екатеринбурге загорелась квартира в девятиэтажке. Пожарным удалось спасти супружескую пару.

В ночь на 2 августа в Екатеринбурге загорелась квартира в девятиэтажке по улице Новгородцевой. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма. Как оказалось, жильцы квартиры на 6 этаже не смогли самостоятельно справиться с возгоранием и оказались заперты в горящем помещении.

 

Как сообщает Е1, к приезду пожарных огнем было охвачено уже около 20 кв м площади. В момент пожара в квартире находилась супружеская пара. Обоих удалось спасти, но женщине понадобилась помощь медиков, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Возможно, произошло отравление угарным газом. При тушении были задействованы 19 пожарников и 7 машин, пожар удалось потушить только утром.

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Фото: Е1

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