Супружеская пара чуть не сгорела в собственной квартире в Екатеринбурге (ФОТО)

В ночь на 2 августа в Екатеринбурге загорелась квартира в девятиэтажке по улице Новгородцевой. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма. Как оказалось, жильцы квартиры на 6 этаже не смогли самостоятельно справиться с возгоранием и оказались заперты в горящем помещении.

Как сообщает Е1, к приезду пожарных огнем было охвачено уже около 20 кв м площади. В момент пожара в квартире находилась супружеская пара. Обоих удалось спасти, но женщине понадобилась помощь медиков, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Возможно, произошло отравление угарным газом. При тушении были задействованы 19 пожарников и 7 машин, пожар удалось потушить только утром.





Фото: Е1