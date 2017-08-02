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Новости Нижнего Тагила

Велосипедист скончался в результате аварии под Каменском-Уральским (ФОТО)

2 августа 2017, 20:05Добавить новость
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Под Каменском-Уральским произошло ДТП, в котором автомобиль сбил велосипедиста. Мужчина скончался от тяжелых травм.

На трассе в Каменск-Уральский в ночь на 2 августа произошло автопроисшествие, в результате которого погиб велосипедист. Как сообщает KU.66, мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-211440 производил обгон другого транспортного средства. При этом он заехал на полосу встречного движения и сбил велосипедиста, который в тот момент ехал навстречу по центру проезжей полосы.

В результате происшествия велосипедист получил множественные серьезные повреждения, в том числе перелом ноги, бедра, ребер и ушиб головного мозга. Его немедленно транспортировали в реанимацию городской больницы Каменск-Уральского в состоянии комы, однако к утру мужчина скончался.

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Фото: KU.66

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД выяснили, что на пострадавшем не было никаких светоотражающих знаков, поэтому водитель просто не смог увидеть его в пасмурную погоду в темноте. Госавтоинспекция предупреждает пешеходов и велосипедистов о том, что по правилам дорожного движения при передвижении по дорогам вне населенных пунктов необходимо иметь на себе отражающие элементы, особенно в темное время и в условиях плохой видимости.

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