Воры-«гастролёры» обокрали 7 квартир в Нижнем Тагиле за 8 дней

У меня пропали только деньги, золото. Пропал ещё флакон духов, в полиции сказали, что это важная информация - под подозрением женщины, -- рассказала редакции TagilCity.ru хозяйка одной из обкраденных квартир.

Двери во вскрытых квартирах от разных производителей и ставились 10-15 лет назад.

Все кражи совершены подбором ключа к замкам различных производителей, а двери были установлены 10-15 лет назад, -- сообщил ВРИО начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Константин Мальцев.



По обращениям пострадавших тагильчан возбуждены уголовные дела по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище», по ней ворам грозит 6 лет тюрьмы.

В нашем городе такие кражи случаются крайне редко, и говорить о серии квартирных краж не приходится. Скорее всего, злоумышленниками являются так называемые «гастролеры» из других городов, -- добавил Константин Сергеевич.

Сотрудники уголовного розыска и полиции опросили соседей, проверили камеры видеонаблюдения и судимых ранее за имущественные преступления.

Кроме того, изучен круг общения и связей потерпевших, изъятые с места происшествия следы пальцев рук в полном объеме отработаны экспертами-криминалистами. Субъективный портрет составить не представилось возможным, -- добавил Константин Сергеевич.



Всего за последние полгода в Нижнем Тагила вскрыли 89 квартир, и в 74 случаях злоумышленников нашли. Раскрыто ещё 5 краж совершённых в прошлые годы.



