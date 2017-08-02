| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Воры-«гастролёры» обокрали 7 квартир в Нижнем Тагиле за 8 дней

2 августа 2017, 14:30Добавить новость
деньги,кража,Нижний Тагил,полиция,происшествие,воры,драгоценности,воровство,замки
С 31 мая по 8 июля в Нижнем Тагиле «гастролёры» обокрали 7 квартир.

У меня пропали только деньги, золото. Пропал ещё флакон духов, в полиции сказали, что это важная информация - под подозрением женщины, -- рассказала редакции TagilCity.ru хозяйка одной из обкраденных квартир.

 

Двери во вскрытых квартирах от разных производителей и ставились 10-15 лет назад.

 

Все кражи совершены подбором ключа к замкам различных производителей, а двери были установлены 10-15 лет назад, -- сообщил ВРИО начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Константин Мальцев.


По обращениям пострадавших тагильчан возбуждены уголовные дела по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище», по ней ворам грозит 6 лет тюрьмы.

 

В нашем городе такие кражи случаются крайне редко, и говорить о серии квартирных краж не приходится. Скорее всего, злоумышленниками являются так называемые «гастролеры» из других городов, -- добавил Константин Сергеевич.

 

Сотрудники уголовного розыска и полиции опросили соседей, проверили камеры видеонаблюдения и судимых ранее за имущественные преступления.

 

Кроме того, изучен круг общения и связей потерпевших, изъятые с места происшествия следы пальцев рук в полном объеме отработаны экспертами-криминалистами. Субъективный портрет составить не представилось возможным, -- добавил Константин Сергеевич.


Всего за последние полгода в Нижнем Тагила вскрыли 89 квартир, и в 74 случаях злоумышленников нашли. Раскрыто ещё 5 краж совершённых в прошлые годы.

 
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Ограбление банка произошло в Екатеринбурге: похищено 2 млн 700 тысяч рублей
24 мая, 14:45
0 0
Автомобильные фары стоимостью 100 000 рублей украл житель Нижнего Тагила (ФОТО)
25 июля, 13:05
3 3
3
Девушка из Алапаевска ограбила лучшую подругу на 63 000 рублей
23 июля, 11:30
1 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 553
Подписаться на новости