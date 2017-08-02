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Новости Нижнего Тагила

Женщина и ребенок в коляске выпали из автобуса на проезжую часть в Екатеринбурге

2 августа 2017, 12:00Добавить новость
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В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку по факту травмирования женщины и малолетнего ребенка в общественном транспорте.

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга водитель маршрутного автобуса, грубо нарушив правила перевозки пассажиров, начал движение не закрыв двери. В этот момент на подножке находилась женщина, которая провозила ребенка в детской коляске. Другие пассажиры потребовали водителя немедленно остановиться и закрыть дверь. Однако он увеличил скорость и продолжил движение. Женщина и ребенок выпали из транспортного средства на проезжую часть.

Сотрудниками СК будет проведена проверка по данному инциденту, опрошены свидетели, пострадавшая, представители транспортной компании. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение. 

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