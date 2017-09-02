13-летний мальчик был сбит иномаркой на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Днем 2 сентября на улице Походная в Екатеринбурге водитель легкового авто сбил подростка. 13-летний парень переходил дорогу, когда на него совершил наезд автомобиль Nissan.





Очевидцы сообщают, что ДТП произошло на пешеходном переходе. У иномарки было разбито лобовое стекло, мальчик лежал на асфальте весь в крови. Его доставили на скорой в больницу с травмой головы и подозрением на сотрясение мозга.





Водитель иномарки утверждает, что в ДТП виноват ребенок, так как он перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Сейчас полицейские устанавливают подробности аварии, сообщает Е1.RU.