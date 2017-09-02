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Новости Нижнего Тагила

13-летний мальчик был сбит иномаркой на пешеходном переходе в Екатеринбурге

2 сентября 2017, 16:50Добавить новость
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Водитель Nissan сбил подростка в Екатеринбурге. Мальчик доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Днем 2 сентября на улице Походная в Екатеринбурге водитель легкового авто сбил подростка. 13-летний парень переходил дорогу, когда на него совершил наезд автомобиль Nissan.

Очевидцы сообщают, что ДТП произошло на пешеходном переходе. У иномарки было разбито лобовое стекло, мальчик лежал на асфальте весь в крови. Его доставили на скорой в больницу с травмой головы и подозрением на сотрясение мозга.

Водитель иномарки утверждает, что в ДТП виноват ребенок, так как он перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Сейчас полицейские устанавливают подробности аварии, сообщает Е1.RU.

 
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