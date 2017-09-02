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Новости Нижнего Тагила

16-летняя екатеринбурженка ранила подростка в горло и живот осколком стекла

2 сентября 2017, 12:05Добавить новость
больница,дети,Екатеринбург,криминал,насилие,проверка,травма,школьники,драка

В Екатеринбурге 14-летний мальчик хотел защитить младшую подругу в драке, из-за чего попал в больницу с порезами.

Вечером 1 сентября в драке пострадали 2 подростка – парень и девушка. Инцидент случился во дворе дома на переулке Парковом. 16-летняя девушка порезала парня, который защищал свою 13-летнюю подругу.


Очевидцы рассказали, что конфликт произошел из-за аудиоколонок. У 13-летней девочки пропали колонки, в чем она обвинила взрослую подругу. 16-летняя девушка вину отрицала и во время ссоры ударила пострадавшую кирпичом в лицо. Младшая убежала жаловаться родителям. Вмешался в драку 14-летний парень. Ему обидчица разбила об голову кирпич, а затем порезала живот и горло осколком стекла.


Пострадавшего парня и 16-летнюю девушку госпитализировали в больницу. У обоих подростков диагностированы сильные ушибы и порезы. Сейчас расследованием происшествия занимается полиция, пишет Комсомольская Правда.

Напомним, это не единственный инцидент, произошедший в Екатеринбурге в День знаний - днем 1 сентября неизвестный открыл огонь из пневматики по людям вблизи детского сада.

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