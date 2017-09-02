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Новости Нижнего Тагила

Служебная собака нашла наркотики в посылке для убийцы в Краснотурьинской ИК (ВИДЕО)

2 сентября 2017, 15:55Добавить новость
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При досмотре посылки в ИК-3 города Краснотурьинска было обнаружено вещество, которое предположительно является наркотиком, и 3 сим-карты. Отправительницу ждет уголовное наказание.

Днем 1 сентября в ИК-3 города Краснотурьинска с участием специально обученной собаки были досмотрены посылки для осужденных. В одной из бандеролей собака нашла вещество, по предварительным данным представляющее собой наркотик.

Состав был обнаружен в упаковке из-под черного чая. Он будет отправлен на экспертизу. При более тщательном досмотре в пакете с вафлями из той же посылки также были обнаружены 3 сим-карты.

 

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Фото: ГУФСИН Свердловской области

В колонии строгого режима № 3 в Краснотурьинске отбывают наказание рецидивисты. Посылка была отправлена жительницей города Ирбит для преступника, осужденного на 17 лет за убийство. Отправительницу бандероли ждет лишение свободы, если экспертиза подтвердит, что состав является наркотиком, пишет ГУФСИН Свердловской области.

Напомним, ранее в тагильской колонии № 12 в одной из посылок обнаружили 16 сим-карт, спрятанных в тюбике крема для рук.

Видео: ГУФСИН Свердловской области
 
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Комментарии (1)
xemafor 02.09.2017 16:56:15 #
заслали бы мультик и не парились...потом достаточно текстом пару кодов и всё-номер другой.оператор другой,оригинал симки дома.И не надо симки новые постоянно
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