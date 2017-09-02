Служебная собака нашла наркотики в посылке для убийцы в Краснотурьинской ИК (ВИДЕО)

Днем 1 сентября в ИК-3 города Краснотурьинска с участием специально обученной собаки были досмотрены посылки для осужденных. В одной из бандеролей собака нашла вещество, по предварительным данным представляющее собой наркотик.





Состав был обнаружен в упаковке из-под черного чая. Он будет отправлен на экспертизу. При более тщательном досмотре в пакете с вафлями из той же посылки также были обнаружены 3 сим-карты.

Фото: ГУФСИН Свердловской области





В колонии строгого режима № 3 в Краснотурьинске отбывают наказание рецидивисты. Посылка была отправлена жительницей города Ирбит для преступника, осужденного на 17 лет за убийство. Отправительницу бандероли ждет лишение свободы, если экспертиза подтвердит, что состав является наркотиком, пишет ГУФСИН Свердловской области.



Напомним, ранее в тагильской колонии № 12 в одной из посылок обнаружили 16 сим-карт, спрятанных в тюбике крема для рук.





Видео: ГУФСИН Свердловской области