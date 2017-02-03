15-летний екатеринбуржец, который убил свою мать, был помещен в психиатрическую больницу для обследования

На проведение экспертизы и подготовку ее результатов уйдет порядка 40 дней, пишет E1.ru. Таким образом, в марте расследование дела будет завершено.



Напомним, в ночь на 29 ноября 15-летний Данил нанес матери несколько ударов ножом в ходе ссоры. Подвыпившая женщина перед этим повела себя неадекватно и схватилась за нож. Позже подросток, которого отец сдал полиции, попытался сбежать на автомобиле матери, но был пойман и помещен в воспитательную колонию.