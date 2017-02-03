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Новости Нижнего Тагила

408 баночек крема известной марки попытался ввезти египтянин в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге (ФОТО)

3 февраля 2017, 15:20Добавить новость
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Пассажир из Стамбула был задержан в аэропорту «Кольцово» при попытке незаконного ввоза продукции на территорию таможенного союза, сообщает «Уралинформбюро»

Египтянин привез в Екатеринбург из Стамбула целый чемодан крема для лица известной марки без соответствующих сопроводительных документов, чем нарушил закон о ввозе в таможенный союз средств по уходу за кожей.

Он попытался провезти более 33 кг косметических средств – 408 баночек. Гражданин проходил по зеленому коридору и привлек к себе внимание работников таможенной службы. Контрабандный товар был задержан и изъят.

Египтянин не стал отрицать, что вез товар для продажи. Ему придется уплатить административный штраф в связи с выявленным нарушением закона. 

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Фото: «Уралинформбюро»

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