41-летний житель Омска захватил 13-летнюю школьницу в заложницы и требовал у полиции наркотики, угрожая ребенку ножом (ВИДЕО)

Полицейским и бойцам Росгвардии г. Омска удалось освободить из рук наркомана взятую в заложники девочку, сообщает «Город55».

1 февраля утром, в 10:00, на пульт диспетчера полиции поступило сообщение: звонила 13-летняя девочка. Она рассказала, что к ним в частный дом ворвался неизвестный мужчина. В телефон было слышно, что мужчина требовал наркотики.





На место происшествия выехала оперативная группа, в составе которой были полицейские и бойцы Росгвардии. Сотрудники действовали согласно плану в случае захвата преступниками заложника.

Видео: МВД России





На месте выяснилось, что находившаяся на тот момент бабушка успела выбежать на улицу, а девочку мужчина удерживал в комнате, держа нож у шеи ребенка. Прилегающая к дому территория была оцеплена, доступ к дому заблокирован.





В переговорах с преступником участвовало 3 группы. Девочку удалось освободить. После осмотра установлено, что физических ранений наркоман ей не нанес. Преступник задержан. Им оказался ранее многократно судимый житель Омской области 41 года. Возбуждено уголовное дело.