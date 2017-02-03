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Новости Нижнего Тагила

41-летний житель Омска захватил 13-летнюю школьницу в заложницы и требовал у полиции наркотики, угрожая ребенку ножом (ВИДЕО)

3 февраля 2017, 17:45Добавить новость
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Полицейским и бойцам Росгвардии г. Омска удалось освободить из рук наркомана взятую в заложники девочку, сообщает «Город55».

1 февраля утром, в 10:00, на пульт диспетчера полиции поступило сообщение: звонила 13-летняя девочка. Она рассказала, что к ним в частный дом ворвался неизвестный мужчина. В телефон было слышно, что мужчина требовал наркотики.

На место происшествия выехала оперативная группа, в составе которой были полицейские и бойцы Росгвардии. Сотрудники действовали согласно плану в случае захвата преступниками заложника.

 

Видео: МВД России

На месте выяснилось, что находившаяся на тот момент бабушка успела выбежать на улицу, а девочку мужчина удерживал в комнате, держа нож у шеи ребенка. Прилегающая к дому территория была оцеплена, доступ к дому заблокирован.

В переговорах с преступником участвовало 3 группы. Девочку удалось освободить. После осмотра установлено, что физических ранений наркоман ей не нанес. Преступник задержан. Им оказался ранее многократно судимый житель Омской области 41 года. Возбуждено уголовное дело

© TagilCity.ru
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