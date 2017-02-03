Автомобиль перевернулся после столкновения с автобусом НТМК в Нижнем Тагиле: пассажиры эвакуированы (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 3 февраля, в 8:30 утра столкнулся автобус НТМК с легковым автомобилем. В результате ДТП авто оказалось перевёрнутым на бок. Пассажиров эвакуировали.
Авария произошла неподалёку от ЖБИ на Тагилстрое в Нижнем Тагиле.
Автобус НТМК подрезал автомобиль, из-за чего последний перевернулся и оказался зажат в вертикальном положении между снежным валом обочины и корпусом автобуса, -- рассказал редакции TagilCity.ru очевидец дорожно транспортного происшествия.
Свидетели произошедшего сообщают о том, что люди вскоре были эвакуированы. Пострадавший транспорт остаётся пока под мостом ЖБИ.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. На данный момент официальной информации от ГИБДД предоставлено не было.