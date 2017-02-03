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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль перевернулся после столкновения с автобусом НТМК в Нижнем Тагиле: пассажиры эвакуированы (ФОТО, ВИДЕО)

3 февраля 2017, 10:26Добавить новость
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Сегодня, 3 февраля, в 8:30 утра столкнулся автобус НТМК с легковым автомобилем. В результате ДТП авто оказалось перевёрнутым на бок. Пассажиров эвакуировали.

Авария произошла неподалёку от ЖБИ на Тагилстрое в Нижнем Тагиле.

 

Автобус НТМК подрезал автомобиль, из-за чего последний перевернулся и оказался зажат в вертикальном положении между снежным валом обочины и корпусом автобуса, -- рассказал редакции TagilCity.ru очевидец дорожно транспортного происшествия.

 

Свидетели произошедшего сообщают о том, что люди вскоре были эвакуированы. Пострадавший транспорт остаётся пока под мостом ЖБИ.

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На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. На данный момент официальной информации от ГИБДД предоставлено не было.

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (2)
ragnar 03.02.2017 10:41:43 #
водилы автобусов НТМК ваще на права сдавали?Держусь всегда на растоянии от них,ездят как хотят
Лёна 03.02.2017 11:13:54 #
Тагилсити как всегда - достоверность на высшем уровне!!!!!!)))))
сама была свидетелем аварии!!!! ниссан кашкай как сумасшедший несся по трамвайным путям, потом решил перестроиться, но его от такой скорости конкретно крутануло и перевернуло..и он в автобус въехал!!!! ладно хоть людей немного было!!!!!!!водители вы куда так гоняете???будьте внимательны...пожалуйста.
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