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Автобус с юными хоккеистами съехал в кювет на Серовском тракте

3 февраля 2017, 17:00Добавить новость
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На 184-м километре автотрассы «Екатеринбург-Серов» произошло ДТП с участием автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, сообщает интернет-газета ZNAK

Детская хоккейная команда «Синие камни» выехали сегодня утром из Екатеринбурга в Верхнюю Туру, где должен состояться турнир «Золотая шайба». По дороге автобус занесло, и он съехал в кювет.

ДТП случилось в 11:35. В салоне автобуса Yutong находились 28 человек, из которых 18 – дети 14-17 лет, 2 тренера и 8 родителей. Никто не пострадал: все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Скорее всего, 33-летний водитель не справился с условиями на дороге и допустил аварию. Точные причины ДТП выясняются. 

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