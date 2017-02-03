Более 1 тонны лома черного металла было изъято из нелегального пункта приема металлов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Полицейские Нижнего Тагила проводят проверку по обнаружению незаконных пунктов приема металлов.

Только за 2016 год в Нижнем Тагиле во время проведения оперативных рейдов было изъято из незаконного оборота более 60 тонн различного металла, возбуждено 128 административных дел, назначено штрафов на сумму более 600 000 рублей.





Во время последнего рейда в нелегальном пункте, организованным молодым человеком 28 лет, было обнаружено более 1 тонны металла, который был принят им от населения на незаконных основаниях. Все количество было конфисковано сотрудниками правоохранительных органов. Составлен административный протокол.





Фото: МУ МВД г. Нижнего Тагила