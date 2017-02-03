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Церковь саентологов в Екатеринбурге подверглась обыску в связи с возбуждением уголовного дела

3 февраля 2017, 14:25Добавить новость
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В рамках ранее возбужденного уголовного дела в Екатеринбурге прошли обыски в офисе церкви саентологов, сообщает ГУ МВД Свердловской области. 

2 февраля полицейские совместно с сотрудниками УФСБ уральской столицы провели обыски в церкви саентологов. Уголовное дело было возбуждено ранее в соответствии со статьей о незаконном предпринимательстве.

Установлено: представители церкви саентологии получают денежную прибыль от проведения тренингов и семинаров, которые не имеют лицензирования на их проведение. Суммы доходов организации составляют десятки миллионов рублей. Результаты обысков будут приобщены к остальным материалам дела. Расследование продолжается.

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