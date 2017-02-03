Церковь саентологов в Екатеринбурге подверглась обыску в связи с возбуждением уголовного дела

В рамках ранее возбужденного уголовного дела в Екатеринбурге прошли обыски в офисе церкви саентологов, сообщает ГУ МВД Свердловской области.

2 февраля полицейские совместно с сотрудниками УФСБ уральской столицы провели обыски в церкви саентологов. Уголовное дело было возбуждено ранее в соответствии со статьей о незаконном предпринимательстве.





Установлено: представители церкви саентологии получают денежную прибыль от проведения тренингов и семинаров, которые не имеют лицензирования на их проведение. Суммы доходов организации составляют десятки миллионов рублей. Результаты обысков будут приобщены к остальным материалам дела. Расследование продолжается.