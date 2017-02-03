| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Директор ООО «Пользоград» в Екатеринбурге предстанет перед судом за нарушение правил ТБ при ведении работ

3 февраля 2017, 19:00Добавить новость
безопасность,город,Екатеринбург,закон,здоровье,нарушение,проверка,происшествие,прокуратура,Свердловская область,суд,травма,уголовное дело,разрешение,допуск,техника безопасности,вред

Директор предприятия в Екатеринбурге будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности при организации земляных работ, в результате которых 2 рабочих получили тяжелый вред здоровью в виде ожогов тела, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

Прокуратура г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении Леонида Нечта, директора предприятия, занимающегося установкой поребриков, укладкой плитки и плитняка. Нарушив требования техники безопасности, руководитель предприятия принял на работу 2-х работников, не прошедших инструктаж, не получивших спецодежду и соответствующую обувь.

Также предприятием не было получено спецразрезрешение на проведение данных работ от ЗАО «ЭлектроСетеваяКомпания».

В результате в ходе работ в июне 2015 года произошло 3-фазное короткое замыкание: рабочие получили множественные ожоги тела II и III степени, чем им был нанесен тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. Наказание за подобное преступление предусматривает лишение свободы сроком до 3-х лет. Директора ООО «Пользоград» ожидает суд

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , , , , , ,
Бывший директор детского дома-интерната в Екатеринбурге обвиняется в халатности, из-за которой 5-летний ребенок выпал из окна 3 этажа 16 ноября 2016, 15:35
Прокуратура Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту взрыва газа на стройплощадке торгового центра (ФОТО) 20 января, 12:00
Смерть 7-месячного ребенка в больнице Ревды послужила причиной возбуждения уголовного дела 30 января, 19:40

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 43
Подписаться на новости