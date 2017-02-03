Директор ООО «Пользоград» в Екатеринбурге предстанет перед судом за нарушение правил ТБ при ведении работ

Директор предприятия в Екатеринбурге будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности при организации земляных работ, в результате которых 2 рабочих получили тяжелый вред здоровью в виде ожогов тела, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении Леонида Нечта, директора предприятия, занимающегося установкой поребриков, укладкой плитки и плитняка. Нарушив требования техники безопасности, руководитель предприятия принял на работу 2-х работников, не прошедших инструктаж, не получивших спецодежду и соответствующую обувь.





Также предприятием не было получено спецразрезрешение на проведение данных работ от ЗАО «ЭлектроСетеваяКомпания».





В результате в ходе работ в июне 2015 года произошло 3-фазное короткое замыкание: рабочие получили множественные ожоги тела II и III степени, чем им был нанесен тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. Наказание за подобное преступление предусматривает лишение свободы сроком до 3-х лет. Директора ООО «Пользоград» ожидает суд.