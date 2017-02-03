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Новости Нижнего Тагила

Мать 14-летней девочки из Нижнего Тагила держала дочь, помогая любовнику насиловать несовершеннолетнюю

3 февраля 2017, 19:30Добавить новость
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По информации «Уралинформбюро», в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по статье «педофилия» в связи с совершением сексуальных действий в отношении 14-летней девочки. 

О факте насилия над школьницей узнал дедушка потерпевшей. Мать вместе с отчимом 14-летней девочки склоняли подростка к действиям сексуального характера. Во время этого женщина не только не препятствовала действиям своего любовника, но и держала дочь, помогая своему любовнику в этом.

По поступившему заявлению пожилого родственника девочки возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Пока комментариев в правоохранительных органах не дают. Известно, что семья на учете в полиции не состояла. По предварительным данным, отчим работает дворником. 

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