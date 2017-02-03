Мать 14-летней девочки из Нижнего Тагила держала дочь, помогая любовнику насиловать несовершеннолетнюю

По информации «Уралинформбюро», в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по статье «педофилия» в связи с совершением сексуальных действий в отношении 14-летней девочки.

О факте насилия над школьницей узнал дедушка потерпевшей. Мать вместе с отчимом 14-летней девочки склоняли подростка к действиям сексуального характера. Во время этого женщина не только не препятствовала действиям своего любовника, но и держала дочь, помогая своему любовнику в этом.





По поступившему заявлению пожилого родственника девочки возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Пока комментариев в правоохранительных органах не дают. Известно, что семья на учете в полиции не состояла. По предварительным данным, отчим работает дворником.