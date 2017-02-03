Мужчина устроил погром в офисе такси в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Накануне в офис такси «Три десятки» пришел мужчина, который хотел поговорить с директором организации, а когда понял, что ему это не удастся, устроил погром.

На камерах видеонаблюдения видно, что мужчина пытается попасть в офис компании в ночное время, а когда понимает, что дверь закрыта, начинает ломать все, что попадается под руку. После чего садится в машину и уезжает.





Мужчина предварительно звонил в диспетчерскую, утверждал, что попал в ДТП с участием нашего автомобиля, и требовал руководство для обсуждения компенсации ему ущерба. Но он не мог сообщить при этом госномер автомобиля или пояснить любые другие обстоятельства ДТП, -- рассказали Е1.RU в пресс-службе транспортной компании «Три десятки».



Руководство такси написало на хулигана заявление в полицию.