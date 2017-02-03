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Новости Нижнего Тагила

Несправившийся с управлением водитель Nissan Qashqai столкнулся с автобусом НТМК и опрокинулся на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

3 февраля 2017, 13:10Добавить новость
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Сегодня утром, в 8:50, автомобиль Nissan Qashqai допустил столкновение с автобусом НТМК неподалёку от ЖБИ в Нижнем Тагиле.

За рулём легкового автомобиля находился мужчина 1967 года рождения. Двигаясь со стороны улицы Циолковского в сторону улицы Балакинская, около дома №66 по улице Индустриальная он не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом «МАЗ».

 

Автобус следовал в попутном направлении. Произошло опрокидывание автомобиля Nissan Qashqai, -- сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды Нижнего Тагила.

 

О наличии пострадавших не сообщается. Имеются повреждения транспорта участников дорожно-транспортного происшествия.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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