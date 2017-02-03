Несправившийся с управлением водитель Nissan Qashqai столкнулся с автобусом НТМК и опрокинулся на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

За рулём легкового автомобиля находился мужчина 1967 года рождения. Двигаясь со стороны улицы Циолковского в сторону улицы Балакинская, около дома №66 по улице Индустриальная он не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом «МАЗ».

Автобус следовал в попутном направлении. Произошло опрокидывание автомобиля Nissan Qashqai, -- сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды Нижнего Тагила.

О наличии пострадавших не сообщается. Имеются повреждения транспорта участников дорожно-транспортного происшествия.



