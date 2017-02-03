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Повар-сушист из Березовского осужден за уклонение от службы в армии

3 февраля 2017, 20:00Добавить новость
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23-летний житель г. Березовского признан виновным в уклонении от службы в армии: вынесен обвинительный приговор. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Свердловской области. 

2 года молодой человек игнорировал повестки в военкомат о призыве в ряды российской армии без всякой на то причины. Он не проходил медицинское освидетельствование и не проживал по месту регистрации, таким образом скрываясь от работников военного комиссариата. В отношении призывника было возбуждено уголовное дело.

В ходе розыскных мероприятий молодой человек был найден: он работал поваром-сушистом в местном заведении общественного питания. Молодой человек вину признал и раскаялся в содеянном.

Состоялся суд, который назначил ему штраф в размере 10 000 рублей. После погашения данной судимости молодой человек снова будет признан годным к военной службе, согласно российскому законодательству. 

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