Повар-сушист из Березовского осужден за уклонение от службы в армии

23-летний житель г. Березовского признан виновным в уклонении от службы в армии: вынесен обвинительный приговор. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Свердловской области.

2 года молодой человек игнорировал повестки в военкомат о призыве в ряды российской армии без всякой на то причины. Он не проходил медицинское освидетельствование и не проживал по месту регистрации, таким образом скрываясь от работников военного комиссариата. В отношении призывника было возбуждено уголовное дело.





В ходе розыскных мероприятий молодой человек был найден: он работал поваром-сушистом в местном заведении общественного питания. Молодой человек вину признал и раскаялся в содеянном.





Состоялся суд, который назначил ему штраф в размере 10 000 рублей. После погашения данной судимости молодой человек снова будет признан годным к военной службе, согласно российскому законодательству.