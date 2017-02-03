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Новости Нижнего Тагила

Пропавшая в Нижнем Тагиле школьница нашлась: она была у соседки

3 февраля 2017, 13:05Добавить новость
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Благополучно завершилась история пропажи в Нижнем Тагиле ученицы второго класса школы № 70. Девочка была найдена и уже скоро вернётся домой.

Напомним, юная тагильчанка пропала 2 февраля по дороге из школы домой. Её мама после самостоятельных поисков обратилась в полицию. Недавно стало известно, что несовершеннолетняя найдена, с ней всё хорошо:

 

Девочку нашли, сейчас её опрашивают следователи. Она была у соседки. С ребенком всё хорошо, уже скоро она пойдёт домой, -- рассказали в следственном отделе Дзержинского района Нижнего Тагила.

 

Когда девочка после школы вернулась домой и стучалась в свою дверь, ей никто не открыл — мамы дома не было. Соседка с пятого этажа услышала стук и позвала школьницу к себе домой, подождать возвращения мамы. Соседка не смогла объяснить полицейским, почему она позже не сообщила маме девочки, что та у неё, а вместо этого посмотрела с ней мультфильм, а потом уложила спать. Сотрудники полиции задержали соседку с девочкой около 12 часов дня, когда та повела её в школу.

 

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что для активизации поисков было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетней». Руководитель следственного отдела Дзержинского района сообщил, что подобное уголовное дело не возбуждалось.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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