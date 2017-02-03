Пропавшая в Нижнем Тагиле школьница нашлась: она была у соседки

Напомним, юная тагильчанка пропала 2 февраля по дороге из школы домой. Её мама после самостоятельных поисков обратилась в полицию. Недавно стало известно, что несовершеннолетняя найдена, с ней всё хорошо:

Девочку нашли, сейчас её опрашивают следователи. Она была у соседки. С ребенком всё хорошо, уже скоро она пойдёт домой, -- рассказали в следственном отделе Дзержинского района Нижнего Тагила.

Когда девочка после школы вернулась домой и стучалась в свою дверь, ей никто не открыл — мамы дома не было. Соседка с пятого этажа услышала стук и позвала школьницу к себе домой, подождать возвращения мамы. Соседка не смогла объяснить полицейским, почему она позже не сообщила маме девочки, что та у неё, а вместо этого посмотрела с ней мультфильм, а потом уложила спать. Сотрудники полиции задержали соседку с девочкой около 12 часов дня, когда та повела её в школу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что для активизации поисков было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетней». Руководитель следственного отдела Дзержинского района сообщил, что подобное уголовное дело не возбуждалось.