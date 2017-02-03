Ученица 2 класса школы №70 пропала в Нижнем Тагиле: ведется розыск (ФОТО)

В Нижнем Тагиле пропала девочка 2008 г.р. – Домашева Екатерина Васильевна. О пропаже ребенка сообщила ее мама.

Девочка проживает на улице Ильича в Дзержинском районе. 2 февраля мама отвела ее в школу к часу дня. Занятия в школе №70, где обучается ребенок, закончились в 17.00. Мама пришла за дочерью, но Кати в школе не было. Женщина пошла домой и встретила по дороге одноклассницу дочери, та сообщила, что занятия закончились раньше, и они пошли кататься с горок, Катя была вместе со всеми. Потом ребята разошлись по домам. Однако дома девочка не появилась.





С заявлением о пропаже ребенка женщина обратилась в отдел полиции №17 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».





Ранее Катя из дома не уходила.





Приметы: рост около 130 см, волосы русые до пояса с челкой, глаза карие, губы толстые, телосложение худощавое, размер обуви 35.





Была одета: зеленый пуховик длинный с капюшоном с мехом, серые штаны на синтепоне болоньевые, сапоги розового цвета, шапка красная вязаная с боку цветочек, рюкзак серого цвета с розовыми цветами.











Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой Домашевой Екатерины, ученицы 2 класса, просьба позвонить в отдел полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по тел. (3435) 97-68-02 – дежурная часть, 97-68-09 или по телефону 02.