Столетний дом едва не сгорел в Нижнем Тагиле из-за замыкания электропроводки (ФОТО)

1 февраля в частном доме на улице Максима Горького во время отсутствия владельцев начался пожар. К счастью, хозяин вернулся домой после работы до того, как пламя сильно разгорелось. Открыв дверь, мужчина обнаружил, что помещение полно дыма. Очаг возгорания находился на кухне, рядом с электрическим водонагревателем. Поначалу тагильчанин попытался справиться с огнем своими силами, однако когда огонь прожег деревянную стенку между кухней и комнатой, мужчина понял, что без помощи ему не обойтись.

В 19:10 он позвонил пожарным. Помочь тагильчанину прибыли шестеро пожарных. Уже в 19:22 они потушили открытый огонь, а в 19:32 рапортовали о завершении работ.

Хотя дом остался цел, ему потребуется значительный ремонт. Огонь повредил мебель и вещи на площади 5 квадратных метров. Наиболее вероятной причиной этого пожара является короткое замыкание электропроводки, считают в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.