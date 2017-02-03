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Ученица четвертого класса из Екатеринбурга получила перелом грудных позвонков на уроке физкультуры

3 февраля 2017, 08:40Добавить новость
город,дети,насилие,ребенок,Россия,Свердловская область,травма,уголовное дело

В конце декабря 2016 года на уроке физкультуры в Екатеринбурге была травмирована учащаяся четвертого класса. Как оказалось, одноклассник толкнул школьницу, запнулся и упал на нее сверху.

У девочки зафиксировали компрессионный перелом грудных позвонков. Сообщение о случившемся было направлено в полицию Екатеринбурга, которые в возбуждении уголовного дела отказали.

До сих пор нет заключения о характере травм, нанесенных девочке. Дело было направлено на дополнительные проверки. Так, будет дана оценка действиям учителя, действиям медиков образовательного учреждения.

Директор школы получила представление о том, что она не информировала прокуратуру об инциденте. Дело будет находиться на контроле ведомства.

Добавим, что накануне в Екатеринбурге на уроке физкультуры пострадала ученица второго класса. Девочка упала с горки, пока ее одноклассники вместе с учителем катались на лыжах.

© TagilCity.ru
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