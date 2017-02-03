Ученица четвертого класса из Екатеринбурга получила перелом грудных позвонков на уроке физкультуры

В конце декабря 2016 года на уроке физкультуры в Екатеринбурге была травмирована учащаяся четвертого класса. Как оказалось, одноклассник толкнул школьницу, запнулся и упал на нее сверху.

У девочки зафиксировали компрессионный перелом грудных позвонков. Сообщение о случившемся было направлено в полицию Екатеринбурга, которые в возбуждении уголовного дела отказали.



До сих пор нет заключения о характере травм, нанесенных девочке. Дело было направлено на дополнительные проверки. Так, будет дана оценка действиям учителя, действиям медиков образовательного учреждения.



Директор школы получила представление о том, что она не информировала прокуратуру об инциденте. Дело будет находиться на контроле ведомства.



Добавим, что накануне в Екатеринбурге на уроке физкультуры пострадала ученица второго класса. Девочка упала с горки, пока ее одноклассники вместе с учителем катались на лыжах.