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Новости Нижнего Тагила

Два школьника спасли женщину от насильника в Екатеринбурге (ФОТО)

3 марта 2017, 15:45Добавить новость
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Двое старшеклассников из Екатеринбурга предотвратили изнасилование женщины и задержали 29-летнего преступника, сообщает «Екатеринбург в эфире». Вечером 1 марта школьники Олег Давидчук и Егор Усольцев прогуливались по улице Академика Шварца уральской столицы. В это время на снегу они заметили борющихся мужчину и женщину, которая, увидев подростков, стала звать на помощь.

Мужчина, испугавшись, побежал, но был пойман школьниками. Далее пострадавшая женщина позвонила в полицию, а юноши передали злоумышленника в руки правоохранительных органов.

На заседании Общественного совета при УМВД за смелый гражданский поступок старшеклассников в торжественной обстановке наградили Благодарственными письмами и планшетными компьютерами.

При вручении награды присутствовали родители подростков. Преступник находится под арестом. За совершение тяжкого преступления ему грозит до 6 лет тюрьмы.

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Фото: УМВД России по Екатеринбургу
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