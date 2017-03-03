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Новости Нижнего Тагила

Фекальные сталагмиты стали причиной возбуждения административного дела в Серове

3 марта 2017, 12:20Добавить новость
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В Серове прокуратура Свердловской области провела проверку по факту информации в СМИ о «фекальном сталагмите», нарастающем в жилом доме на ул. Белореченская в Серове. Напомним, что жители дома неоднократно жаловались на сталагмит из фекалий, который образуется в подъезде аварийного дома с наступлением холодов.
 
В ходе проверки, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, было установлено, что дом признали аварийным в 2015 году, планируемая дата расселения жильцов – до 2025 года, однако в доме, как сообщают сами жители, жить невозможно уже давно.
 
Стоит заметить, что столь длительный срок расселения нарушает конституционные права граждан на безопасные условия проживания. Жильцы дома жалуются на холод в квартирах и говорят, что их дети часто болеют. В ходе проверки все факты, изложенные в СМИ, подтвердились.
 
Прокуратура обратилась к и.о. главы администрации городского округа с требованием устранить нарушения жилищных прав граждан. Также была проведена проверка по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей управляющей компанией, под чьим ведомством находится злополучный дом. Территориальным подразделением РПН в отношении юридического лица возбуждено административное дело по ст. 6.4 КоАП РФ.
 
Ситуация остается под контролем прокуратуры. 
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