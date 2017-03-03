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Новости Нижнего Тагила

Иномарка въехала в ВАЗ-2114 на центральной площади Нижнего Тагила (ФОТО)

3 марта 2017, 10:45Добавить новость
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Сегодня, 3 марта, утром произошло ДТП в самом центре Нижнего Тагила.

Машины столкнулись на перекрёстке проспекта Ленина с улицей Пархоменко.

Автомобиль серого цвета врезался в серебристый ВАЗ-2114. У отечественного авто вмята передняя боковая дверь с правой стороны, замято переднее крыло и подвеска с той же стороны.

У иномарки сплющена передняя часть машины: замят капот и сильно повреждена подкапотная часть.

В ГИБДД сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано не было.

 

Вероятно, его участники разъехались по Европротоколу. Они имеют право не вызывать инспектора ГИБДД, составить Европротокол и самостоятельно обратиться в страховую компанию, если ущерб, по их мнению, составляет не более 50 тысяч рублей, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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