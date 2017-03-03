Иномарка въехала в ВАЗ-2114 на центральной площади Нижнего Тагила (ФОТО)

Машины столкнулись на перекрёстке проспекта Ленина с улицей Пархоменко.



Автомобиль серого цвета врезался в серебристый ВАЗ-2114. У отечественного авто вмята передняя боковая дверь с правой стороны, замято переднее крыло и подвеска с той же стороны.





У иномарки сплющена передняя часть машины: замят капот и сильно повреждена подкапотная часть.

В ГИБДД сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано не было.