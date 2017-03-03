| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Избившие и ограбившие журналистов канала «Ермак» сотрудники автосервиса могут получить до 6 лет лишения свободы

3 марта 2017, 09:40Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,СМИ,автосервис,избиение,нападение,кража,прокуратура
Летом минувшего года у жителя Екатеринбурга, обратившегося в автосервис для ремонта машины, возник конфликт с работниками мастерской на почве некачественного оказания услуг. Мужчина обратился в СМИ с просьбой осветить данную ситуацию. Как сообщает прокуратура Свердловской области, сотрудники телекомпании «Ермак» прибыли в автосервис по редакционному заданию, чтобы снять сюжет о некачественной работе мастерской. 
 
В коридоре мастерской между заявителем и заместителем директора произошла драка, которая была зафиксирована на видео представителями СМИ. Потом мужчина набросился на корреспондента и оператора, в ходе драки была повреждена аппаратура, принадлежащая телекомпании, а журналисты получили побои. Общая сумма ущерба, причиненная работником автосервиса телекомпании, составляет 979 тыс. руб.
 
Обвинительное заключение в отношении сотрудников автосервиса утверждено, и они предстанут перед судом. Им грозит наказание по ч. 3 ст. 144 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
© TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
В Екатеринбурге 33-летний грабитель пунктов микрозаймов отправился «за решётку» на 12 лет (ФОТО, ВИДЕО) 12 сентября 2016, 20:10
Укравшие металлолом на 6 млн рублей сотрудники завода осуждены на 4 года в Екатеринбурге 15 февраля, 11:55
Екатеринбургский юрист, который обвинил Александра Новикова в клевете, жестоко избит (ФОТО) 9 февраля, 09:25

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 95
Подписаться на новости