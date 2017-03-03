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Новости Нижнего Тагила

Молодая учительница убита ножом сегодня ночью в Нижнем Тагиле (ФОТО)

3 марта 2017, 12:30Добавить новость
Нижний Тагил,происшествие,убийство,уголовное дело,учитель,ножевое ранение,труп,смерть,Пархоменко 44
2 марта в Нижнем Тагиле в доме на ул. Пархоменко была убита 28-летняя учительница Анастасия Ганнеман. По предварительным данным, ее убил близкий друг. Как пишет АН «Между строк», между 21-летним мужчиной и погибшей ночью произошел конфликт, в ходе ссоры молодой человек нанес девушке ножевое ранение. Соседи по квартире, услышавшие шум, вызвали полицию и медиков, однако девушка умерла до их приезда.
 
Подозреваемый не пытался скрыться с места происшествия и дал признательные показания. Вероятнее всего, как пояснил руководитель следственного отдела по Тагилстроевскому району, в момент совершения преступления мужчина был пьян.
 
Как сообщают родственники погибшей, молодой человек уже имеет судимость, ранее он ломал Анастасии руку и уже наносил ножевые ранения. Молодые люди жили в одном доме и состояли в отношениях уже давно. 
 
У погибшей осталась дочь шести лет. Обвиняемый направлен в СИЗО, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы за убийство.

Нижний Тагил,происшествие,убийство,уголовное дело,учитель,ножевое ранение,труп,смерть,Пархоменко 44
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